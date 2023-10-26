Чонси Биллапс: «Иногда будут дни, когда Скут Хендерсон будет играть как 19-летний»

Теги Чонси Биллапс Клипперс Портленд НБА Скут Хендерсон Баскетбол

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс прокомментировал не очень успешный дебют Скута Хендерсона в лиге. Новичок «Блэйзерс» набрал 11 очков, сделал 4 передачи, 3 подбора и 4 потери в матче против «Клипперс» (111:123).

«Иногда будут дни, когда он будет играть как 19-летний. И сегодня был один из таких дней.

С этим парнем можно жестко, я уже это понял. С ним можно быть честным. Иногда в этом сезоне будут моменты, когда мне придется отступить и позволить этому случиться. Потому что именно так ты учишься. Опыт – лучший учитель. Я до сих пор помню некоторые из матчей, когда я был новичком. Такое не забывается.

Он еще ребенок. А что, если бы я играл против «Клипперс» и всех их великих игроков, когда мне было 19 лет? Как бы это выглядело? Это было бы ужасно», – сказал Биллапс.

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13 комментариев

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Сергей Пузанков
Ответ Fungus_Amongus
В реальности он сыграл куда хуже, чем по этой стате можно подумать. Почти все свои очки он набрал в последние минут 5 матча в мусорное время против 3-го состава Клипперс. До этого у него было 2 очка и 1 из 7 где-то. По хорошему в старте должен играть Брогдон, который действительно хорош. Не будь Хендерсон выбран под 3-м пиком и играй он в нормальной команде, которая борется за ПО, отравили бы его после сегодняшего обратно в g-лигу, дозревать до НБА.
Ни одна нормальная команда молодого игрока с драфта после одной игры в g-лигу не отправляет
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Сергей Пузанков
По странному совпадению это будут дни, в которые у Портленда будут матчи
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Nightyork97
Ну чего вы набросились на пацана, это тёплый прием новичков в НБА. https://youtu.be/OUfYgaXF0GY?si=86j16RsA1SGdMv9W Яркий пример вам первая игра Уэстбрука за Оклахому. Там тоже вынос команды, мусорная статка и ничего хорошего. Не оправдываю, но в целом весь ПТБ переехали в тот вечер.
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малюта скуратов
первая игра в НБА, смысл делать какие-то далекоидущие выводы
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Jerry Rodrogha
Ответ малюта скуратов
первая игра в НБА, смысл делать какие-то далекоидущие выводы
А местные эксперты любят по одной игре то титулы обещать, то наоборот, выгонять в пердив
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Best game on Earth
Ответ vzi
Хочется, чтобы Скут стал достойным преемником Лилларда и Дрекслера. В идеале - даже превзошел их (то есть выиграл титул с Блэйзерс).
Ну Вы хватили, батенька! Выиграть титул с Блейзерс не смог даже Сабонис. Но, конечно, удачи Скуту и Блейзерс!
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vzi
Ответ Best game on Earth
Ну Вы хватили, батенька! Выиграть титул с Блейзерс не смог даже Сабонис. Но, конечно, удачи Скуту и Блейзерс!
Сабонис, Пиппен…
Но они брали титул в 70-е.
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Fungus_Amongus
В реальности он сыграл куда хуже, чем по этой стате можно подумать. Почти все свои очки он набрал в последние минут 5 матча в мусорное время против 3-го состава Клипперс. До этого у него было 2 очка и 1 из 7 где-то. По хорошему в старте должен играть Брогдон, который действительно хорош. Не будь Хендерсон выбран под 3-м пиком и играй он в нормальной команде, которая борется за ПО, отравили бы его после сегодняшего обратно в g-лигу, дозревать до НБА.
+8
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Jerry Rodrogha
Ответ Best game on Earth
Ну Вы хватили, батенька! Выиграть титул с Блейзерс не смог даже Сабонис. Но, конечно, удачи Скуту и Блейзерс!
Уолтон смог
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малюта скуратов
Ответ Jerry Rodrogha
А местные эксперты любят по одной игре то титулы обещать, то наоборот, выгонять в пердив
в пердив НБА - это куда на патреон надо донатить, чтобы читать таких экспертов?
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Jerry Rodrogha
Ответ малюта скуратов
в пердив НБА - это куда на патреон надо донатить, чтобы читать таких экспертов?
Каждый день бесплатно без смс на новостных ветках. Ну и зачем НБА, можно прямо из НБА в ФНЛ отправлять, чего мелочиться?
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