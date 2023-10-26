Чонси Биллапс: «Иногда будут дни, когда Скут Хендерсон будет играть как 19-летний»
Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс прокомментировал не очень успешный дебют Скута Хендерсона в лиге. Новичок «Блэйзерс» набрал 11 очков, сделал 4 передачи, 3 подбора и 4 потери в матче против «Клипперс» (111:123).
«Иногда будут дни, когда он будет играть как 19-летний. И сегодня был один из таких дней.
С этим парнем можно жестко, я уже это понял. С ним можно быть честным. Иногда в этом сезоне будут моменты, когда мне придется отступить и позволить этому случиться. Потому что именно так ты учишься. Опыт – лучший учитель. Я до сих пор помню некоторые из матчей, когда я был новичком. Такое не забывается.
Он еще ребенок. А что, если бы я играл против «Клипперс» и всех их великих игроков, когда мне было 19 лет? Как бы это выглядело? Это было бы ужасно», – сказал Биллапс.
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Но они брали титул в 70-е.