Чонси Биллапс: «Иногда будут дни, когда Скут Хендерсон будет играть как 19-летний»

Главный тренер « » прокомментировал не очень успешный дебют в лиге. Новичок «Блэйзерс» набрал 11 очков, сделал 4 передачи, 3 подбора и 4 потери в матче против « » (111:123).

«Иногда будут дни, когда он будет играть как 19-летний. И сегодня был один из таких дней.

С этим парнем можно жестко, я уже это понял. С ним можно быть честным. Иногда в этом сезоне будут моменты, когда мне придется отступить и позволить этому случиться. Потому что именно так ты учишься. Опыт – лучший учитель. Я до сих пор помню некоторые из матчей, когда я был новичком. Такое не забывается.

Он еще ребенок. А что, если бы я играл против «Клипперс» и всех их великих игроков, когда мне было 19 лет? Как бы это выглядело? Это было бы ужасно», – сказал Биллапс.

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