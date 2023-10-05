Чонси Биллапс о прогрессе Шарпа: «Небо и земля, сравнивая с прошлым годом. Такое ощущение, что он вырос на два года за один»

Главный тренер « » рассказал о прогрессе седьмого номера драфта-2022 .

«Он ушел на световые годы вперед. Шэй задавал мне вопросы в начале даже не тренировочного лагеря, а прошлого сезона, нормально ли у этого игрока – я не буду называть его имени, – нормально ли у него все с броском. А тот парень, возможно, один из лучших шутеров в лиге. А Шэй просто не знал, не смотрел много баскетбола .

Теперь он дает советы бэккорту и каждый раз указывает , что нужно опускаться в обороне, когда тот теряет позицию. Небо и земля, сравнивая с прошлым годом. Он агрессивен в нападении, подключил дриблинг к своему арсеналу. Такое ощущение, что он вырос на два года за один», – поделился Биллапс

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