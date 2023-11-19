Яннис Адетокумбо: «Не могу обмениваться попаданиями с такими парнями, как Ирвинг, Дончич и Лиллард»

Теги Даллас Милуоки НБА Кайри Ирвинг Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Лука Дончич Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо после победы над «Далласом» (132:125) Луки Дончича и Кайри Ирвинга заявил, что ему приходится использовать свои сильные стороны в матчах против других суперзвезд НБА.

«Я старался играть в свой баскетбол, и не сравнивать себя ни с кем. Старался максимально использовать свои сильные стороны.

Кайри Ирвинг может реализовать любой бросок, какой захочет, Лука может забросить любой степбэк, а Дэмиан бросает от логотипа, черт возьми. Как я могу обмениваться попаданиями с этим парнями? Я не могу.

Мне просто нужно играть в свой баскетбол, подбирать мяч, играть в защите, атаковать как можно больше, создавать моменты для партнеров по команде – использовать свои сильные стороны», – сказал Адетокумбо.

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