Яннис Адетокумбо: «Не могу обмениваться попаданиями с такими парнями, как Ирвинг, Дончич и Лиллард»

Форвард « » после победы над « » (132:125) и Кайри Ирвинга заявил, что ему приходится использовать свои сильные стороны в матчах против других суперзвезд .

«Я старался играть в свой баскетбол, и не сравнивать себя ни с кем. Старался максимально использовать свои сильные стороны.

Кайри Ирвинг может реализовать любой бросок, какой захочет, Лука может забросить любой степбэк, а Дэмиан бросает от логотипа, черт возьми. Как я могу обмениваться попаданиями с этим парнями? Я не могу.

Мне просто нужно играть в свой баскетбол, подбирать мяч, играть в защите, атаковать как можно больше, создавать моменты для партнеров по команде – использовать свои сильные стороны», – сказал Адетокумбо.