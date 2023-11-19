«Ховентуд» выиграл у «Бильбао» благодаря невероятному попаданию со своей половины площадки под сирену

В воскресенье «Ховентуд» благодаря невероятному попаданию со свой половины площадки одержал победу над « » в домашнем матче чемпионата ACB.

При счете 78:78 разыгрывающий «Бильбао» смазал бросок на победу, после чего Андрес Фелис (« ») подобрал мяч и отправил его в кольцо со своей половины под сирену.

Встреча закончилась со счетом 81:78. Лучшими в составе победителей стали Дешон Томас (25 очков) и Фелис (20 очков, 8 подборов, 5 передач).