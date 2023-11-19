«Ховентуд» выиграл у «Бильбао» благодаря невероятному попаданию со своей половины площадки под сирену
В воскресенье «Ховентуд» благодаря невероятному попаданию со свой половины площадки одержал победу над «Бильбао» в домашнем матче чемпионата ACB.
При счете 78:78 разыгрывающий «Бильбао» Кристиан Кулламяэ смазал бросок на победу, после чего Андрес Фелис («Ховентуд») подобрал мяч и отправил его в кольцо со своей половины под сирену.
Встреча закончилась со счетом 81:78. Лучшими в составе победителей стали Дешон Томас (25 очков) и Фелис (20 очков, 8 подборов, 5 передач).
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