«Ховентуд» выиграл у «Бильбао» благодаря невероятному попаданию со своей половины площадки под сирену

Теги Ховентуд Баскетбол - видео чемпионат Испании Бильбао Кристиан Кулламяэ Андрес Фелис Баскетбол

В воскресенье «Ховентуд» благодаря невероятному попаданию со свой половины площадки одержал победу над «Бильбао» в домашнем матче чемпионата ACB.

При счете 78:78 разыгрывающий «Бильбао» Кристиан Кулламяэ смазал бросок на победу, после чего Андрес Фелис («Ховентуд») подобрал мяч и отправил его в кольцо со своей половины под сирену.

Встреча закончилась со счетом 81:78. Лучшими в составе победителей стали Дешон Томас (25 очков) и Фелис (20 очков, 8 подборов, 5 передач).

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1 комментарий

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Иван Жаркевич
Можно вспомнить попадания Юля(против Валенсии) и Састре(против Бильбао) несколько лет назад. Не знаю почему,но такие сумашедшие баззеры со своей половины происходят только в испанском чемпионате.Наверное,поэтому ACB-самая сильная лига в Европе
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