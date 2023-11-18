ACB. «Сарагоса» – «Гран-Канария», «Тенерифе» встретится с «Паленсией»

Теги результаты Гран-Канария чемпионат Испании Жирона Бреоган Сарагоса Тенерифе Паленсия Баскетбол

В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут три матча.

«Сарагоса» примет «Гран-Канарию», «Тенерифе» встретится с «Паленсией».

АСВ

Регулярный чемпионат

Сарагоса – Гран-Канария
Дата проведения
18 ноября, 20.00, «Príncipe Felipe Arena»
Онлайн матча

Тенерифе – Паленсия
Дата проведения
18 ноября, 22.45, «Pabellon Insular Santiago Martin»
Онлайн матча

Жирона – Бреоган
Дата проведения
18 ноября, 22.45, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 9-0,  Барселона – 7-2, Валенсия – 7-2, Уникаха – 6-3, Мурсия – 6-3, Жирона – 5-4, Манреса – 5-4, Гран-Канария – 5-4, Тенерифе – 4-5, Бильбао – 4-5, Ховентуд – 4-5, Андорра – 4-5, Обрадойро – 4-5, Баскония – 4-5, Сарагоса – 3-6, Бреоган – 2-7, Гранада – 1-8, Паленсия – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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