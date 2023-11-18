ACB. «Сарагоса» – «Гран-Канария», «Тенерифе» встретится с «Паленсией»

В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут три матча.

«Сарагоса» примет «Гран-Канарию», « » встретится с «Паленсией».

АСВ

Регулярный чемпионат

Тенерифе – Паленсия Дата проведения 18 ноября, 22.45, «Pabellon Insular Santiago Martin» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 9-0, Барселона – 7-2, Валенсия – 7-2, Уникаха – 6-3, Мурсия – 6-3, – 5-4, Манреса – 5-4, – 5-4, Тенерифе – 4-5, Бильбао – 4-5, Ховентуд – 4-5, Андорра – 4-5, Обрадойро – 4-5, Баскония – 4-5, – 3-6, Бреоган – 2-7, Гранада – 1-8, Паленсия – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.