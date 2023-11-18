ACB. «Сарагоса» – «Гран-Канария», «Тенерифе» встретится с «Паленсией»
В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут три матча.
«Сарагоса» примет «Гран-Канарию», «Тенерифе» встретится с «Паленсией».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 ноября, 20.00, «Príncipe Felipe Arena»
- Дата проведения
- 18 ноября, 22.45, «Pabellon Insular Santiago Martin»
- Дата проведения
- 18 ноября, 22.45, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Положение команд: Реал – 9-0, Барселона – 7-2, Валенсия – 7-2, Уникаха – 6-3, Мурсия – 6-3, Жирона – 5-4, Манреса – 5-4, Гран-Канария – 5-4, Тенерифе – 4-5, Бильбао – 4-5, Ховентуд – 4-5, Андорра – 4-5, Обрадойро – 4-5, Баскония – 4-5, Сарагоса – 3-6, Бреоган – 2-7, Гранада – 1-8, Паленсия – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии