Джейлен Браун: «Болею за Джабари Паркера в «Барселоне»

Форвард « » признался, что болеет за бывшего одноклубника , выступающего в этом сезоне в Европе за «Барселону».

«Это здорово. Я видел пару матчей. Джабари был одним из моих любимых партнеров по команде с тех пор, как я здесь. Нам удалось развить отношения, он просто отличный парень.

Желаю ему всего наилучшего. Позапрошлым летом я провел какое-то время в Барселоне. Я болею за него, однозначно», – сказал Браун.