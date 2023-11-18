Джейлен Браун: «Болею за Джабари Паркера в «Барселоне»

Теги Бостон Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Испании Джабари Паркер Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун признался, что болеет за бывшего одноклубника Джабари Паркера, выступающего в этом сезоне в Европе за «Барселону».

«Это здорово. Я видел пару матчей. Джабари был одним из моих любимых партнеров по команде с тех пор, как я здесь. Нам удалось развить отношения, он просто отличный парень.

Желаю ему всего наилучшего. Позапрошлым летом я провел какое-то время в Барселоне. Я болею за него, однозначно», – сказал Браун.

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1 комментарий

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Дэннис Молинарев
Развить отношения. Главное не как Ховард
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