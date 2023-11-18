Джейлен Браун: «Болею за Джабари Паркера в «Барселоне»
Форвард «Бостона» Джейлен Браун признался, что болеет за бывшего одноклубника Джабари Паркера, выступающего в этом сезоне в Европе за «Барселону».
«Это здорово. Я видел пару матчей. Джабари был одним из моих любимых партнеров по команде с тех пор, как я здесь. Нам удалось развить отношения, он просто отличный парень.
Желаю ему всего наилучшего. Позапрошлым летом я провел какое-то время в Барселоне. Я болею за него, однозначно», – сказал Браун.
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