Чус Матео: «Рано или поздно поражение должно было случиться»

Главный тренер « » Чус Матео выразил разочарование домашним поражением от «Уникахи», но признал, что рано или поздно команда должна была проиграть.

«Они играли лучше нас и заслужили победу, особенно во второй половине. Спасибо им за хорошую игру. Они были сильными соперниками. Возможно, нам не хватило сил во второй половине или той психологической стойкости, которую мы демонстрировали в других ситуациях.

Рано или поздно поражение должно было случиться. Мы усердно работали после Суперкубка, но сегодня выступили не так хорошо, как соперник. Нам нужно продолжать идти вперед, сосредоточившись на нашей повседневной работе, и сохранить прежний настрой», – сказал тренер.

Мадридский клуб провел серию из 19 побед подряд в Евролиге, внутреннем чемпионате и Суперкубке Испании.