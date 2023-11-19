Олег Киселев: «Тяжело иметь какие-то шансы на победу, когда проигрываешь 23 подбора»

Теги Единая лига ВТБ Астана Парма Олег Киселев Баскетбол

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев после поражения от «Пармы» (64:82) отметил, что его команда полностью проиграла борьбу за подбор (24-47).

«Очень сложно комментировать матч и думать о победе, когда ты проигрываешь 23 подбора. В такой ситуации очень тяжело иметь какие-то шансы на победу, плюс мы проиграли все свободные мячи.

Да, мы сегодня боролись, но боролись недостаточно для того, чтобы выиграть этот матч. А почему так произошло? Возможно, короткий перерыв между домашней серией или тяжелый перелет. Будем в этом разбираться», – сказал Киселев.

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