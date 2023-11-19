Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Автодор», «Парма» встретится с «Астаной»

В воскресенье, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» примет саратовский «Автодор», пермская « » встретится с «Астаной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 10-1, УНИКС – 8-2, – 7-4, Енисей – 7-4, Руна – 6-4, – 5-4, Самара – 6-5, – 5-5, МБА – 5-6, Уралмаш – 5-6, – 3-7, Нижний Новгород – 3-7, Парма – 3-7, Минск – 0-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.