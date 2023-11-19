Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Автодор», «Парма» встретится с «Астаной»
В воскресенье, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» примет саратовский «Автодор», пермская «Парма» встретится с «Астаной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 ноября, 14.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 19 ноября, 16.00, «УДС Молот»
Положение команд: ЦСКА – 10-1, УНИКС – 8-2, Зенит – 7-4, Енисей – 7-4, Руна – 6-4, Астана – 5-4, Самара – 6-5, Локомотив-Кубань – 5-5, МБА – 5-6, Уралмаш – 5-6, Автодор – 3-7, Нижний Новгород – 3-7, Парма – 3-7, Минск – 0-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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