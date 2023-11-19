Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Автодор», «Парма» встретится с «Астаной»

Теги результаты Локомотив-Кубань Автодор Единая лига ВТБ Астана Парма Баскетбол

В воскресенье, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» примет саратовский «Автодор», пермская «Парма» встретится с «Астаной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Локомотив-Кубань – Автодор
Дата проведения
19 ноября, 14.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Парма – Астана
Дата проведения
19 ноября, 16.00, «УДС Молот»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 10-1, УНИКС – 8-2, Зенит – 7-4, Енисей – 7-4, Руна – 6-4, Астана – 5-4, Самара – 6-5, Локомотив-Кубань – 5-5, МБА – 5-6, Уралмаш – 5-6, Автодор – 3-7, Нижний Новгород – 3-7, Парма – 3-7, Минск – 0-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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