Ростислав Вергун после поражения от «Астаны»: «Обидно проигрывать матч, когда большую часть времени ведешь в счете»

Теги Минск Единая лига ВТБ Астана Ростислав Вергун Баскетбол

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун после поражения от «Астаны» (74:78) отметил, что его команда вела в счете большую часть матча, но в концовке сказалась разнице в уровне мастерства.

«Безусловно, обидно проигрывать матч, когда большую часть времени ведешь в счете, но по сравнению с предыдущем матчем в Москве сыграли гораздо более дисциплинированно, с гораздо большей энергией, что и дало нам такую возможность.

В концовке имели три абсолютно свободных атаки, где вывели людей, которых хотели, на атаку. К сожалению, уровень нашего мастерства оказался ниже уровня мастерства оппонентов, которые свои атаки реализовывали», – сказал Вергун.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий