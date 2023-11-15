Ростислав Вергун после поражения от «Астаны»: «Обидно проигрывать матч, когда большую часть времени ведешь в счете»

Главный тренер « » после поражения от «Астаны» (74:78) отметил, что его команда вела в счете большую часть матча, но в концовке сказалась разнице в уровне мастерства.

«Безусловно, обидно проигрывать матч, когда большую часть времени ведешь в счете, но по сравнению с предыдущем матчем в Москве сыграли гораздо более дисциплинированно, с гораздо большей энергией, что и дало нам такую возможность.

В концовке имели три абсолютно свободных атаки, где вывели людей, которых хотели, на атаку. К сожалению, уровень нашего мастерства оказался ниже уровня мастерства оппонентов, которые свои атаки реализовывали», – сказал Вергун.