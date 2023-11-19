Лука Дончич: «Яннис просто уничтожал нас в «краске». Не знаю, сколько очков он набрал, но очень много»

Разыгрывающий « » на пресс-конференции назвал причину гостевого поражения от « » (125:132).

« просто уничтожал нас в «краске». Не знаю, сколько очков он набрал, но очень много. Очевидно, что остановить его очень сложно, но он просто постоянно проходил под кольцо», – сказал Дончич.

Адетокумбо реализовал 14 из 14 из-под кольца.

На счету Дончича 35 очков, 9 передач и 8 подборов при 15 из 26 с игры (4 из 9 из-за дуги) и 1 из 4 с линии.