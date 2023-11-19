Яннис Адетокумбо: «У нас еще 69 матчей впереди. Мне нравится это число. 69»

Тяжелый форвард « » после победы над « » (132:125) призвал не делать ранних выводов о результатах команды.

«Да ладно вам, у нас еще 69 матчей впереди. 69! Мне нравится это число. Круто, да? 69», – сказал Адетокумбо в разговоре с прессой.

Грек набрал 40 очков, сделал 15 подборов, 7 передач, 2 перехвата и блок-шот (3 потери).

«Бакс» (9-4) поднялись на 3-ю строчку Востока, «Мавс» (9-4) опустились на второе место Запада.