Яннис Адетокумбо: «У нас еще 69 матчей впереди. Мне нравится это число. 69»

Теги Даллас Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Тяжелый форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо после победы над «Далласом» (132:125) призвал не делать ранних выводов о результатах команды.

«Да ладно вам, у нас еще 69 матчей впереди. 69! Мне нравится это число. Круто, да? 69», – сказал Адетокумбо в разговоре с прессой.

Грек набрал 40 очков, сделал 15 подборов, 7 передач, 2 перехвата и блок-шот (3 потери).

«Бакс» (9-4) поднялись на 3-ю строчку Востока, «Мавс» (9-4) опустились на второе место Запада.

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6 комментариев

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Мишкина Лысина
Лиза Энн поднатаскала пацана!
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modano23
На футбольной ветке уже было бы море восторга в комментах))
+5
0
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hodor 12
Не только рукастый, но и языкастый оказался..
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6LACK
О чувстве юморе Янниса будут ходит легенды кнч
+2
-1
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kern-dll
https://youtu.be/nklbCevYE1c?si=Cw6YOgD2MchKp0rj
0
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