Демар Дерозан: «Стыдно иметь «-20» в первой четверти, обидно»

Теги Чикаго Майами НБА Демар Дерозан Баскетбол

Легкий форвард «Чикаго» Демар Дерозан после победы над «Майами» (102:97) раскритиковал команду за недостаток концентрации на старте матчей.

«Стыдно иметь «-20» в первой четверти, обидно. В любом случае наша вина. Пора уже это прекратить. Может, наоборот надо перестать так сильно зацикливаться на этом, потому что порой сами себя можем сглазить», – сказал Дерозан.

Дерозан за 40 минут отметился 23 очками, 4 подборами и 4 передачами (6 из 12 с игры и 9 из 13 с линии).

«Хит» (8-5) опустились на 4-ю строчку Востока, «Чикаго» добился пятой победы в сезоне – 12-е место с результатом 5-9.

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