Демар Дерозан: «Стыдно иметь «-20» в первой четверти, обидно»

Легкий форвард «Чикаго» после победы над « » (102:97) раскритиковал команду за недостаток концентрации на старте матчей.

«Стыдно иметь «-20» в первой четверти, обидно. В любом случае наша вина. Пора уже это прекратить. Может, наоборот надо перестать так сильно зацикливаться на этом, потому что порой сами себя можем сглазить», – сказал Дерозан.

Дерозан за 40 минут отметился 23 очками, 4 подборами и 4 передачами (6 из 12 с игры и 9 из 13 с линии).

«Хит» (8-5) опустились на 4-ю строчку Востока, « » добился пятой победы в сезоне – 12-е место с результатом 5-9.