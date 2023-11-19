Демар Дерозан: «Стыдно иметь «-20» в первой четверти, обидно»
Легкий форвард «Чикаго» Демар Дерозан после победы над «Майами» (102:97) раскритиковал команду за недостаток концентрации на старте матчей.
«Стыдно иметь «-20» в первой четверти, обидно. В любом случае наша вина. Пора уже это прекратить. Может, наоборот надо перестать так сильно зацикливаться на этом, потому что порой сами себя можем сглазить», – сказал Дерозан.
Дерозан за 40 минут отметился 23 очками, 4 подборами и 4 передачами (6 из 12 с игры и 9 из 13 с линии).
«Хит» (8-5) опустились на 4-ю строчку Востока, «Чикаго» добился пятой победы в сезоне – 12-е место с результатом 5-9.
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