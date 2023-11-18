Шэмс Чарания: «Рэпторс», как ожидается, также проявят некоторый интерес к Заку Лавину»

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, « » входит в число команд, которые могут быть заинтересованы в приобретении атакующего защитника « » Зака Лавина.

«Рэпторс», как ожидается, также проявят некоторый интерес к .

Масаи Уджири всегда агрессивен в своем подходе, и «Рэпторс» будут интересной командой с Заком Лавином, если смогут сохранить таких игроков, как Паскаль Сиакам, Скотти Барнс, О Джи Ануноби. Так что «Рэпторс» тоже стоит иметь в виду.

15 декабря станет ключевой датой, когда многие бывшие свободные агенты, которые были подписаны летом, получат право на обмен. Но у Зака Лавина громадный контракт, один из лучших контрактов в », – отметил Чарания.

По информации СМИ, интерес к Лавину проявляют «Лейкерс», «Майами» и «Филадельфия».