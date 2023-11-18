Шэмс Чарания: «Рэпторс», как ожидается, также проявят некоторый интерес к Заку Лавину»

Теги Чикаго Торонто НБА Зак Лавин Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Торонто» входит в число команд, которые могут быть заинтересованы в приобретении атакующего защитника «Чикаго» Зака Лавина.

«Рэпторс», как ожидается, также проявят некоторый интерес к Заку Лавину.

Масаи Уджири всегда агрессивен в своем подходе, и «Рэпторс» будут интересной командой с Заком Лавином, если смогут сохранить таких игроков, как Паскаль Сиакам, Скотти Барнс, О Джи Ануноби. Так что «Рэпторс» тоже стоит иметь в виду.

15 декабря станет ключевой датой, когда многие бывшие свободные агенты, которые были подписаны летом, получат право на обмен. Но у Зака Лавина громадный контракт, один из лучших контрактов в НБА», – отметил Чарания.

По информации СМИ, интерес к Лавину проявляют «Лейкерс», «Майами» и «Филадельфия».

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3 комментария

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armageddon123456
Нормально так он перечислил игроков Торонто, один из которых в таком случае точно поедет в Чакаго
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Дэннис Молинарев
Наверное. Наоборот, один из худших контрактов
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Van
Зак, как страшная дочка бедного аристократа. Никому вообще не нужна, но сосватать прям необходимо, чтоб хоть какое-то приданое выручить.
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