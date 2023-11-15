Виктор Вембаньяма получил первый технический в НБА. Его наказали за эмоциональную реакцию на судейское решение

Теги Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео судьи Оклахома-Сити Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма получил первый технический в НБА.

Французский «большой» эмоционально отреагировал на судейское решение, когда у него зафиксировали нарушение. Виктор сильно ударил мячом и паркет, в результате тот подскочил значительно выше его головы.

«Сперс» во вторник потерпели крупное поражение (87:123), на счету 1-го номера драфта 8 очков, 14 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота.

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