Виктор Вембаньяма набрал 29 очков, 9 подборов и 4 блок-шота, «Сперс» уступили «Вулвз»

Теги Миннесота Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Виктор Вембаньяма Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма дебютировал во внутрисезонном турнире НБА.

В матче с «Миннесотой» Вембаньяма набрал 29 очков, 9 подборов и 4 блок-шота, но это не спасло «Сперс» от домашнего поражения – 110:117.

За 35 минут на площадке француз реализовал 12 из 21 с игры, включая 3 из 7 из-за дуги, и 2 из 4 с линии. На его счету также 4 передачи и 1 перехват при 3 потерях.

Для техасцев поражение стало четвертым подряд.

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1 комментарий

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GLW
120 129 ????
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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