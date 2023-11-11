Бигмен « » дебютировал во внутрисезонном турнире .

В матче с «Миннесотой» Вембаньяма набрал 29 очков, 9 подборов и 4 блок-шота, но это не спасло «Сперс» от домашнего поражения – 110:117.

За 35 минут на площадке француз реализовал 12 из 21 с игры, включая 3 из 7 из-за дуги, и 2 из 4 с линии. На его счету также 4 передачи и 1 перехват при 3 потерях.

Для техасцев поражение стало четвертым подряд.

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