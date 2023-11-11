Как рассказал обозреватель ESPN Тим Макмэн, защитник «Миннесоты» получил чрезвычайно высокую оценку от анонимного скаута НБА.

«Перед вчерашней игрой разговаривал с некоторыми скаутами. Один из них сказал об Энтони Эдвардсе, что «он следующий ».

Он идет к тому, чтобы отобрать у звание главной суперзвезды, которая играет на обеих половинах площадки», – сказал Макмэн во время записи подкаста The Hoop Collective.

По словам журналиста, когда он ответил, что сравнение было «немного преувеличенным», скаут возразил: «Да, но он не очень далеко».

Эдвардс набирает в среднем 27,9 очка, 6,3 подбора и 5,3 передачи за игру в новом сезоне .