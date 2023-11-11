Скаут НБА назвал Энтони Эдвардса «следующим Майклом Джорданом»

Теги Майкл Джордан Миннесота НБА Яннис Адетокумбо Энтони Эдвардс Баскетбол

Как рассказал обозреватель ESPN Тим Макмэн, защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс получил чрезвычайно высокую оценку от анонимного скаута НБА.

«Перед вчерашней игрой разговаривал с некоторыми скаутами. Один из них сказал об Энтони Эдвардсе, что «он следующий Майкл Джордан».

Он идет к тому, чтобы отобрать у Янниса звание главной суперзвезды, которая играет на обеих половинах площадки», – сказал Макмэн во время записи подкаста The Hoop Collective.

По словам журналиста, когда он ответил, что сравнение было «немного преувеличенным», скаут возразил: «Да, но он не очень далеко».

Эдвардс набирает в среднем 27,9 очка, 6,3 подбора и 5,3 передачи за игру в новом сезоне НБА.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NastyNay
Получается Миннесота 6 титулов возьмет в ближайшие 10 лет
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
malinin
Ха, комментаторы со спортса про Эдвардса так ещё пару лет назад начали говорить
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yony
А почему «получило»? Он как тот судья, который «они»?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ed Monix
Да ну...Ему до Майкла Джордана, как зайцу до кенгуру. Не надо быть вторым Майклом Джорданом, потому что правильнее быть первым Энтони Эдвардсом, оставить свой оригинальный след. Это же очевидно лучше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tik Tot Don Don
Ну он действительно интересен, и в качестве игрока и в качестве инфоповодов. Сумасшедший атлетизм, мозгов вроде набирается )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yony
Ответ Yony
А почему «получило»? Он как тот судья, который «они»?
Да я просто за грамотность на спорте))). Кто минусовал, прочитайте новость. И если не понимаете иронии. Ну флаг вам в руки))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кандид
Некстуан намбар... 20?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cash_flow
Ответ NastyNay
Получается Миннесота 6 титулов возьмет в ближайшие 10 лет
И сравняются по количеству чемпионств с Джейленом Брауном
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий