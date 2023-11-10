Чет Холмгрен обходит Виктора Вембаньяму в рейтинге лучших новичков сезона от HoopsHype

Теги Даллас Детройт Сан-Антонио Оклахома-Сити Виктор Вембаньяма Чет Холмгрен Осар Томпсон Кэйсон Уоллес Дерек Лайвли Баскетбол

Global Rating – это основной показатель, используемый HoopsHype для оценки выступлений баскетболистов. Он объединяет индивидуальную статистику и статистику команд, ранжируя игроков в зависимости от их результативности на площадке.

На старте сезона-2023/24 центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен (16,67) обходит бигмэна «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму (13,66). Дерек Лайвли (11,28) из «Далласа» идет третьим, а Осар Томпсон («Детройт», 9,95) и Кейсон Уоллес («Оклахома», 8,62) замыкают список лучших новичков на старте сезона.

Примечательно, что Холмгрен вошел в Топ-30 среди всех игроков НБА. В полном рейтинге лидируют Никола Йокич («Денвер», 36,83), Джоэл Эмбиид («Филадельфия», 33,43) и Лука Дончич («Даллас», 29,59).

2 комментария

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Константин Ловков
Кажется от Кейсона Уоллеса такой прыти со старта вообще никто не ждал, кроме менеджмента Оклахомы (как и от Лайвли, пожалуй)
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