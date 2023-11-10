Чет Холмгрен обходит Виктора Вембаньяму в рейтинге лучших новичков сезона от HoopsHype

Global Rating – это основной показатель, используемый HoopsHype для оценки выступлений баскетболистов. Он объединяет индивидуальную статистику и статистику команд, ранжируя игроков в зависимости от их результативности на площадке.

На старте сезона-2023/24 центровой «Оклахомы» (16,67) обходит бигмэна « » (13,66). Дерек Лайвли (11,28) из « » идет третьим, а Осар Томпсон (« », 9,95) и Кейсон Уоллес («Оклахома», 8,62) замыкают список лучших новичков на старте сезона.

Примечательно, что Холмгрен вошел в Топ-30 среди всех игроков НБА. В полном рейтинге лидируют Никола Йокич («Денвер», 36,83), Джоэл Эмбиид («Филадельфия», 33,43) и Лука Дончич («Даллас», 29,59).