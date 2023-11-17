Агент Шведа: «Лучший баскетболист страны после Кириленко не получил ни одного предложения из России! Лично мне было обидно»

Обрад Фимич, агент защитника , рассказал, что экс-игрок не получил в межсезонье ни одного предложения от российских клубов.

Швед в итоге перешел в китайский « ».

– Раз был предметный интерес от команд Евролиги, то возникает вопрос, неужели не было варианта остаться в лиге ВТБ?

– Мы не получили ни одного предложения. Получается, самый яркий российский игрок за последние десять лет, самый лучший баскетболист страны после не получил ни одного предложения из России! Ну, окей. Зато открыл для себя новые горизонты, сделал новый шаг в своей карьере, уехав в Китай. Теперь радует китайских болельщиков. Это можно было услышать на одном из матчей, где зрители после его выхода скандировали «MVP», а потом он сорок минут раздавал автографы после игры.

– Не было обидно, что не появилось предложений из России?

— Честно скажу, лично мне было обидно. Сербская команда проявляла интерес. Да, там есть Душко Иванович, при котором в «Химках» Алексей играл в свой лучший баскетбол. Но все равно. И из Испании были предложения, а из России – нет…

Ну ладно, это жизнь. Так должно было случиться, видимо. Последние четыре года мы постоянно получали предложения от китайских команд. Даже когда последний контракт переподписывали с «Химками», возник момент, когда поступило очень хорошее предложение из Китая. И стоял реально вопрос, уйдем ли. Сложилось так, что спустя три года он все‑таки оказался в Китае. Происходит то, что и должно произойти.