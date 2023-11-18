Эмил Райкович о «Руне»: «Глубокая и хорошо сбалансированная команда»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с «Руной».

«Несмотря на то, что « » – новичок лиги, в этом сезоне она показывает очень хороший баскетбол, и это не случайно.

Это глубокая и хорошо сбалансированная команда, в состав которой входят высококлассные и опытные игроки. Большая часть созидания в нападении соперников исходит от защитников. Нашей задачей будет хорошо обороняться против их пик-н-роллов и остановить игру в переходах», – заявил Райкович.