Эмил Райкович о «Руне»: «Глубокая и хорошо сбалансированная команда»
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Руной».
«Несмотря на то, что «Руна» – новичок лиги, в этом сезоне она показывает очень хороший баскетбол, и это не случайно.
Это глубокая и хорошо сбалансированная команда, в состав которой входят высококлассные и опытные игроки. Большая часть созидания в нападении соперников исходит от защитников. Нашей задачей будет хорошо обороняться против их пик-н-роллов и остановить игру в переходах», – заявил Райкович.
Комментарии