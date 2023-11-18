«В Европе такого не увидишь». Дени Авдию злит, когда зрители в Вашингтоне болеют за гостевую команду

Теги Нью-Йорк НБА Вашингтон болельщики Дени Авдия Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Дени Авдия признался, что его раздражает, когда большая часть трибун «Кэпитал Уан-арены» болеет за гостей.

«Честно говоря, иногда меня это злит. Например, играем в своем городе, и весь стадион скандирует: «Вперед, «Никс». Эти люди покупают билеты, чтобы поболеть за «Никс».

В Европе такого не увидишь, особенно там, где я играл.

Иногда я смотрю на этих болельщиков, скандирующих «Вперед, «Никс», и злюсь. Но я держу это в себе. Это что-то культурное, что меня немного злит. На этом стадионе нужно скандировать «Вперед, «Уизардс». Я хочу этого. Думаю, что все этого хотят. И я думаю, что однажды так и будет», – сказал Авдия.

 

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3 комментария

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Дэннис Молинарев
Может стоит для начала так играть что бы не давать повода болеть за гостей?
+4
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+3
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Поникший Руй
Ответ McLARENf1
Конечно не стоит, но вины именно его в этом меньше всего. У него хотя бы виден прогресс из года в год.
Это иллюзия, он стоит на месте
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