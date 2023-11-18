«В Европе такого не увидишь». Дени Авдию злит, когда зрители в Вашингтоне болеют за гостевую команду

Форвард « » признался, что его раздражает, когда большая часть трибун «Кэпитал Уан-арены» болеет за гостей.

«Честно говоря, иногда меня это злит. Например, играем в своем городе, и весь стадион скандирует: «Вперед, «Никс». Эти люди покупают билеты, чтобы поболеть за «Никс».

В Европе такого не увидишь, особенно там, где я играл.

Иногда я смотрю на этих болельщиков, скандирующих «Вперед, «Никс», и злюсь. Но я держу это в себе. Это что-то культурное, что меня немного злит. На этом стадионе нужно скандировать «Вперед, «Уизардс». Я хочу этого. Думаю, что все этого хотят. И я думаю, что однажды так и будет», – сказал Авдия.