Форвард «Финикса» помог команде добиться победы в матче с « » (120:106) без травмированных Девина Букера и Брэдли Била.

Дюрэнт набрал 41 очко (14 из 27 с игры), 4 подбора, 5 передач и 2 блок-шота за 35 минут.

Кевин установил рекорд «Финикса» по количеству очков, набранных в первых 15 матчах за команду. Дюрэнт записал на свой счет 417 и обошел клубную легенду (375 очков).

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