Кевин Дюрэнт набрал 41 очко в матче с «Детройтом» и установил рекорд «Финикса»
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт помог команде добиться победы в матче с «Детройтом» (120:106) без травмированных Девина Букера и Брэдли Била.
Дюрэнт набрал 41 очко (14 из 27 с игры), 4 подбора, 5 передач и 2 блок-шота за 35 минут.
Кевин установил рекорд «Финикса» по количеству очков, набранных в первых 15 матчах за команду. Дюрэнт записал на свой счет 417 и обошел клубную легенду Чарльза Баркли (375 очков).
Вембаньяма опять обыграл «Финикс» – второй раз за три дня! Набрал 38 очков уже в пятом матче в карьере
В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?
1 комментарий