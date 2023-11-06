Кевин Дюрэнт набрал 41 очко в матче с «Детройтом» и установил рекорд «Финикса»

Теги Детройт Финикс НБА Баскетбол - видео Чарльз Баркли Кевин Дюрэнт Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт помог команде добиться победы в матче с «Детройтом» (120:106) без травмированных Девина Букера и Брэдли Била.

Дюрэнт набрал 41 очко (14 из 27 с игры), 4 подбора, 5 передач и 2 блок-шота за 35 минут.

Кевин установил рекорд «Финикса» по количеству очков, набранных в первых 15 матчах за команду. Дюрэнт записал на свой счет 417 и обошел клубную легенду Чарльза Баркли (375 очков).

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1 комментарий

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dev0
Уверен, КД всю жизнь мечтал в 35 лет в Финиксе в регулярке рекорды ставить и проигрывать
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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