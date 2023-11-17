Марк Стейн: «У нас нет подтвержденной информации, что «Лейкерс», «Хит» или «Сиксерс» интересуются Лавином»

Теги Лейкерс Майами Филадельфия НБА Зак Лавин Марк Стейн Баскетбол

Инсайдер Марк Стейн считает, что не так много команд могут быть заинтересованы в услугах атакующего защитника «Чикаго» Зака Лавина.

Лавин проводит свой второй сезон по 5-летнему контракту на 215 млн долларов.

«Сиксерс», «Лейкерс», «Хит» – все они рассматривались как потенциальные кандидаты по обмену Зака Лавина. Не считаю, что «Филадельфия» хоть как-нибудь претендует на него, потому что Дэрил Мори неоднократно заявлял, что их следующая цель – двусторонний игрок, способный выступать на обоих концах площадки.

«Лейкерс» и «Майами» фигурируют в любом слухе об обмене. Есть ли у нас на данный момент подтвержденный интерес со стороны какой-либо из этих команд? Я бы сказал, что нет», – заявил Стейн в эфире нового выпуска подкаста #thisleague UNCUT.

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3 комментария

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Vadia
Не понимаю, почему добавляют интерес Хит. Зак совершенно им не нужен, еще и с конским контрактом. Хирро уже сейчас лучше его, а учитывая, что Тайлеру только 23 - есть надежда на прогресс.
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armageddon123456
Ну вот, а то вчера уже почти обменяли в ЛАЛ. Чертовы инсайдеры - один другого перебрехать старается
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simakovak
Ответ Vadia
Не понимаю, почему добавляют интерес Хит. Зак совершенно им не нужен, еще и с конским контрактом. Хирро уже сейчас лучше его, а учитывая, что Тайлеру только 23 - есть надежда на прогресс.
Нууу… Хиро лучше него в хорошей команде с хорошим тренером. Посмотри на Пула или того же Уиггинса. Одни из худших контрактов лиги за пределами хорошей системы. ЛаВин атлетичнее Хирро, это как минимум фундамент для раскрытия как двустороннего игрока, коим Хирро никак не является.
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