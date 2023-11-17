Марк Стейн: «У нас нет подтвержденной информации, что «Лейкерс», «Хит» или «Сиксерс» интересуются Лавином»

Инсайдер Марк Стейн считает, что не так много команд могут быть заинтересованы в услугах атакующего защитника «Чикаго» Зака Лавина.

Лавин проводит свой второй сезон по 5-летнему контракту на 215 млн долларов.

«Сиксерс», «Лейкерс», «Хит» – все они рассматривались как потенциальные кандидаты по обмену . Не считаю, что « » хоть как-нибудь претендует на него, потому что Дэрил Мори неоднократно заявлял, что их следующая цель – двусторонний игрок, способный выступать на обоих концах площадки.

« » и « » фигурируют в любом слухе об обмене. Есть ли у нас на данный момент подтвержденный интерес со стороны какой-либо из этих команд? Я бы сказал, что нет», – заявил Стейн в эфире нового выпуска подкаста #thisleague UNCUT.