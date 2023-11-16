Джеймс Харден за последние пять лет стал в четыре раза реже исполнять лэй-апы и данки

Теги Клипперс НБА Баскетбол - фото Джеймс Харден Баскетбол

Известный аналитик Кирк Голдсберри опубликовал график, который показывает, как количество лэй-апов и данков Джеймса Хардена падало в течение последних пяти лет.

В сезоне-2018/19 показатель Хардена был в среднем 12,2 лэй-апа и данка на 100 владений. В нынешнем сезоне показатель упал до 3,1.

«В сезоне-2019/20 Харден в среднем делал больше 5 лэй-апов и данков за матч. В 5 матчах текущего сезона у него всего 5.

То, что Харден сбавил темп, не является новостью, но резкое падение его способности проходить к кольцу и завершать атаку фактически является доказательством того, что это просто не тот игрок, которого мы видели всего несколько лет назад.

В сезоне-2018/19 Харден шел в проход более 26 раз за матч; в нынешнем сезоне показатель составляет меньше половины от того показателя – в этом сезоне он делает 12,8 прохода в среднем за матч», – пишет Голдсберри.

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3 комментария

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Максим Макеев
в неповортливого увольня превращает стрипота🌚
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gja
Не удивительно. Чем больше весишь – тем больше к земле тянет.
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Darth_Malice
ну либо данки, либо покушать, тут как бы очевидно. если бы он сейчас прыгал, как несколько лет назад, колени бы сказали до свидания
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