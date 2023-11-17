«Бостон» – лучшая команда НБА, «Клипперс» с Харденом – худшая, следует из графика аналитика ESPN

Аналитик ESPN Кирк Голдсберри представил обновленный рейтинг команд, представленный в виде координатной плоскости и основанный на 10 последних матчах.

Ось абсцисс показывает эффективность команд в нападении, ось ординат – в обороне.

У « » лучшая защита в и вторая атака после «Индианы». У « » худшее нападение, а «Клипперс» с на паркете являются худшей командой в лиге.