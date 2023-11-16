Шэмс Чарания о Заке Лавине: «Лейкерс» нужен третий игрок, способный набирать очки»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания подтвердил, что « » являются одним из главных претендентов на защитника « » .

«Я думаю, что вчерашний матч «Лейкерс» — хороший пример того, почему им важно наличие третьего игрока, способного набирать очки на высоком уровне. Д’Анджело Расселл вчера сыграл хорошо. Он хорошо играл последние пару матчей, забрасывая из-за дуги. Сейчас он выступает в качестве скорера.

«Лейкерс» важно наличие третьего игрока, который может добавить атакующей мощи. Именно поэтому, как мне сказали, существует определенный интерес к Лавину», – заявил Чарания.