Шэмс Чарания о Заке Лавине: «Лейкерс» нужен третий игрок, способный набирать очки»

Теги возможные переходы Чикаго Лейкерс НБА Зак Лавин Д’Анджело Расселл Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания подтвердил, что «Лейкерс» являются одним из главных претендентов на защитника «Чикаго» Зака Лавина.

«Я думаю, что вчерашний матч «Лейкерс» — хороший пример того, почему им важно наличие третьего игрока, способного набирать очки на высоком уровне. Д’Анджело Расселл вчера сыграл хорошо. Он хорошо играл последние пару матчей, забрасывая из-за дуги. Сейчас он выступает в качестве скорера.

«Лейкерс» важно наличие третьего игрока, который может добавить атакующей мощи. Именно поэтому, как мне сказали, существует определенный интерес к Лавину», – заявил Чарания.

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