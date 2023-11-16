«Лейкерс» не заинтересованы в обмене Остина Ривза на Зака Лавина

По словам инсайдера The Athletic Джована Бухи, « » не заинтересованы во включении в потенциальную сделку по приобретении защитника « » .

«Наиболее вероятная основа сделки с участием Лавина будет сосредоточена вокруг Д’Анджело Расселла, который в межсезонье отказался от пункта о запрете обмена в контракте. Также необходимо будет добавить Хатимуру или Винсента для соответствия зарплат, еще одного игрока и выбор в первом раунде драфта 2029 или 2030 года, возможно, с защитой», – пишет Буха.