«Лейкерс» не заинтересованы в обмене Остина Ривза на Зака Лавина

Теги Чикаго Лейкерс НБА Зак Лавин Д’Анджело Расселл Остин Ривз Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Джована Бухи, «Лейкерс» не заинтересованы во включении Остина Ривза в потенциальную сделку по приобретении защитника «Чикаго» Зака Лавина.

«Наиболее вероятная основа сделки с участием Лавина будет сосредоточена вокруг Д’Анджело Расселла, который в межсезонье отказался от пункта о запрете обмена в контракте. Также необходимо будет добавить Хатимуру или Винсента для соответствия зарплат, еще одного игрока и выбор в первом раунде драфта 2029 или 2030 года, возможно, с защитой», – пишет Буха.

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