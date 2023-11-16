«Лейкерс» интересуются Заком Лавином, Демаром Дерозаном и Алексом Карузо

Теги возможные переходы Чикаго Лейкерс НБА Демар Дерозан Зак Лавин Алекс Карузо Баскетбол

По информации инсайдера The Athletic Джована Бухи, «Лейкерс» заинтересованы в приобретении у «Чикаго» Зака Лавина, Демара Дерозана и Алекса Карузо.

«Интерес «Лейкерс» к Заку Лавину вполне реален — по разумной цене. Однако потенциальный выход Лавина на рынок обменов также намекает на возможность распродажи в «Чикаго». Если «Буллс» выставят на обмен и других игроков, «Лейкерс» также будут заинтересованы в Демаре Дерозане и Алексе Карузо, согласно нескольким источникам в команде», – пишет Буха.

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15 комментариев

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Unnamed80
Ни один пакет от Ла не будет равноценен Алексу. Лавина и Дерозана на пики. А Карузо бесценен
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Локоть Артеста
ГОАТа выменять обратно, этих двоих даже с доплатой не брать.
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Van
- Ало, Алекс? Ну что ты как там? Да мы так, потихоньку... Антоха нормально, почти вылечился. Малой совсем подрос, по полчаса бегает. Да брось ты, какую замену нашли... Пару ролевиков взяли, пока осваиваемся. У тебя какие планы? Чем страдают? Хах, наслышан. Ты набирай, если что. Шкафчик твой так и стоит.

Леброн положил трубку. Ностальгически вздохнув, он отпил вина и откусил кусочек тако. Да, не вторник, но когда набираешь трипл-дабл, а тиммейты сливают игру, только и остаётся, что пить вино, есть тако и заманивать Карузо.
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Lay's
А вот и контракты ДиЛо и Ривса пригодятся, ща лавинку выменяют.) по мне - шило на мыло, но ща смешно посмотрим на переобувку болел лолкерс, которые ривза третьей опцией считают и дило топ за свои деньги х)
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Maverick_388
А Карузо сам-то согласен? Не уверен...
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KV
Лавина нет смысла брать, слишком жирный контракт, опять ротация пострадает. Демар, был бы вполне к месту. Он из ЛА, он хотел в команду, но прошлый раз решили взять Расса. Если ГСВ объединили Стефа и Пола, то почему бы ЛА не объединить Джеймса и Демара. У них своя история противостояний. Не взирая на результат, буде эпично.
Алекс конечно легенда, но Ривз занял его пристол. Если Алекс вернётся, боюсь Ривс может просесть. Может он не 2-3 опция, но мог запрешать в любом матче. Игру должны делать звёзды, за это они и получают свои миллионы.
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armageddon123456
Ответ Lay's
А вот и контракты ДиЛо и Ривса пригодятся, ща лавинку выменяют.) по мне - шило на мыло, но ща смешно посмотрим на переобувку болел лолкерс, которые ривза третьей опцией считают и дило топ за свои деньги х)
ДиЛо топ за свои деньги. Ривз сейчас 4-5 опция. Лавин все равно ЛАЛ не нужен.
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jqzn88xn6n
Всех троих сразу? Я согласен)
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N-6 AlexanderX
Первое, что должны сделать «Лейкерс», — это сначала избавиться от Дэвиса. Вместе с пакетом Тимати д’Анджело.. Все остальное шило на мыло и вилами по воде.
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Mr.BadGuy
Чем дерозан и лавин помогут лал? В ПО и с этим составом попадём с запасом. А дальше от них будет ноль пользы. Их уровень рубится в плейин с 50% шансами. Карузо я б трейданул на Винсента добавив пики 2 раунда
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Дядя Коля 026
Если Карузо вернется в Лейкерс... я только за.
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elMORRO
Ответ Lay's
А вот и контракты ДиЛо и Ривса пригодятся, ща лавинку выменяют.) по мне - шило на мыло, но ща смешно посмотрим на переобувку болел лолкерс, которые ривза третьей опцией считают и дило топ за свои деньги х)
ривз сильнее лавина в любой день, лавин это никто, нуль, игравший в плейофф только на компьютере в школе
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noke
Ответ Lay's
А вот и контракты ДиЛо и Ривса пригодятся, ща лавинку выменяют.) по мне - шило на мыло, но ща смешно посмотрим на переобувку болел лолкерс, которые ривза третьей опцией считают и дило топ за свои деньги х)
За одного Лавина пол-команды отдать нужно будет. Ривза вроде как ещё и до середины Января не обменять.
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Stone Cold
Ответ Mr.BadGuy
Чем дерозан и лавин помогут лал? В ПО и с этим составом попадём с запасом. А дальше от них будет ноль пользы. Их уровень рубится в плейин с 50% шансами. Карузо я б трейданул на Винсента добавив пики 2 раунда
В Чикаго прямо спят и видят Винцента и 40-50 пик
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