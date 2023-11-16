«Лейкерс» интересуются Заком Лавином, Демаром Дерозаном и Алексом Карузо

По информации инсайдера The Athletic Джована Бухи, «Лейкерс» заинтересованы в приобретении у «Чикаго» , и .

«Интерес « » к Заку Лавину вполне реален — по разумной цене. Однако потенциальный выход Лавина на рынок обменов также намекает на возможность распродажи в « ». Если «Буллс» выставят на обмен и других игроков, «Лейкерс» также будут заинтересованы в Демаре Дерозане и Алексе Карузо, согласно нескольким источникам в команде», – пишет Буха.