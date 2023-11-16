«Лейкерс» интересуются Заком Лавином, Демаром Дерозаном и Алексом Карузо
По информации инсайдера The Athletic Джована Бухи, «Лейкерс» заинтересованы в приобретении у «Чикаго» Зака Лавина, Демара Дерозана и Алекса Карузо.
«Интерес «Лейкерс» к Заку Лавину вполне реален — по разумной цене. Однако потенциальный выход Лавина на рынок обменов также намекает на возможность распродажи в «Чикаго». Если «Буллс» выставят на обмен и других игроков, «Лейкерс» также будут заинтересованы в Демаре Дерозане и Алексе Карузо, согласно нескольким источникам в команде», – пишет Буха.
Леброн положил трубку. Ностальгически вздохнув, он отпил вина и откусил кусочек тако. Да, не вторник, но когда набираешь трипл-дабл, а тиммейты сливают игру, только и остаётся, что пить вино, есть тако и заманивать Карузо.
Алекс конечно легенда, но Ривз занял его пристол. Если Алекс вернётся, боюсь Ривс может просесть. Может он не 2-3 опция, но мог запрешать в любом матче. Игру должны делать звёзды, за это они и получают свои миллионы.