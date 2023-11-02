Тайриз Халибертон: «Мы с Энтони Эдвардсом очень хотим сыграть за США на Олимпиаде»

Теги Индиана Миннесота сборная США НБА Тайриз Халибертон Энтони Эдвардс Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон заявил, что он и Энтони ЭдвардсМиннесота») очень хотят выступить за сборную США на предстоящих Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«После того, как мы приземлились в США и разошлись, мы особо об этом не говорили. Но я знаю, что многие из той команды, особенно такие, как я и Энт, очень хотят играть за США в будущем.

Похоже, что в следующем году многие большие звезды изъявят желание играть за сборную, многие захотят, чтобы эта Олимпиада стала их последним выступлением на международной арене. Но мы с Энтом считаем, что заслуживаем быть в команде, и нам бы очень хотелось быть в команде. Мне даже не надо его спрашивать, я и так знаю. Но не нам решать», – сказал Халибертон.

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