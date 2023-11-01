Тайриз Халибертон о 4-м месте сборной США на ЧМ-2023: «Мне надоело проигрывать. Я не лузер»

Разыгрывающий «Индианы» признался, что четвертое место сборной США на чемпионате мира 2023 года послужило для него мотивацией в этом сезоне .

«Я до сих пор не отошел. Все еще обидно. Все, конечно, были в ярости, но лично я не выигрывал со второго года обучения в колледже. Так что, честно говоря, этот чемпионат как будто открыл мне глаза на реальность.

Мне нужно изменить свои привычки, мне надоело проигрывать. Я не лузер. Все постоянно спрашивают: «Каковы ваши индивидуальные цели в этом сезоне?» Я просто хочу выиграть, я устал проигрывать», – сказал Халибертон.

Перемен! «Индиана»