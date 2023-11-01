Тайриз Халибертон о 4-м месте сборной США на ЧМ-2023: «Мне надоело проигрывать. Я не лузер»

Теги Индиана сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон признался, что четвертое место сборной США на чемпионате мира 2023 года послужило для него мотивацией в этом сезоне НБА.

«Я до сих пор не отошел. Все еще обидно. Все, конечно, были в ярости, но лично я не выигрывал со второго года обучения в колледже. Так что, честно говоря, этот чемпионат как будто открыл мне глаза на реальность.

Мне нужно изменить свои привычки, мне надоело проигрывать. Я не лузер. Все постоянно спрашивают: «Каковы ваши индивидуальные цели в этом сезоне?» Я просто хочу выиграть, я устал проигрывать», – сказал Халибертон.

Перемен! «Индиана»

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1 комментарий

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Odissey ru
не ту команду ты выбрал Тайриз... :-(
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