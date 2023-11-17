Паоло Банкеро совершил пробежку перед победным броском в матче с «Чикаго»

Теги Чикаго Орландо НБА Баскетбол - видео судьи Алекс Карузо Паоло Банкеро Баскетбол

 «Орландо» в гостях в напряженной концовке справился с «Чикаго» – 96:94.

После того как Зак Лавин двумя трехочковыми попаданиями за 10 секунд сравнял счет на отметке 94:94, лидер «Мэджик» Паоло Банкеро разобрался с Алексом Карузо и исполнил победный бросок.

НБА в традиционном отчете о работе судей указала, что после получения мяча Банкеро совершил пробежку.

Карузо пытался обратить внимание судей на нарушение у Банкеро сразу после эпизода.

«Посмотрим, что НБА скажет в отчете о работе ног Паоло», – сказал Алекс после игры.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
thedsag
как эту разножку судьи не увидели🤦
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VKing24
Сейчас в лиге чего только не придумали, дабл степбэк, нулевой шаг... как вообще можно заметить пробежку сейчас?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий