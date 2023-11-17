« » в гостях в напряженной концовке справился с « » – 96:94.

После того как Зак Лавин двумя трехочковыми попаданиями за 10 секунд сравнял счет на отметке 94:94, лидер «Мэджик» разобрался с и исполнил победный бросок.

в традиционном отчете о работе судей указала, что после получения мяча Банкеро совершил пробежку.

Карузо пытался обратить внимание судей на нарушение у Банкеро сразу после эпизода.

«Посмотрим, что НБА скажет в отчете о работе ног Паоло», – сказал Алекс после игры.