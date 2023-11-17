Паоло Банкеро совершил пробежку перед победным броском в матче с «Чикаго»
«Орландо» в гостях в напряженной концовке справился с «Чикаго» – 96:94.
После того как Зак Лавин двумя трехочковыми попаданиями за 10 секунд сравнял счет на отметке 94:94, лидер «Мэджик» Паоло Банкеро разобрался с Алексом Карузо и исполнил победный бросок.
НБА в традиционном отчете о работе судей указала, что после получения мяча Банкеро совершил пробежку.
Карузо пытался обратить внимание судей на нарушение у Банкеро сразу после эпизода.
«Посмотрим, что НБА скажет в отчете о работе ног Паоло», – сказал Алекс после игры.
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