Два 3-очковых Зака Лавина в концовке не спасли «Буллс» в матче с «Мэджик»

« » в гостях в напряженной концовке справился с « » – 96:94.

«Мэджик» вели «+5» за 25 секунд до конца встречи после попадания с линии. исполнил точный 3-очковый, и «Буллс» сразу нарушили правила на новичке . 6-й номер драфта смазал второй бросок, Билли Донован взял тайм-аут. Лавин бросил сложный трехочковый с отклонением и вновь был точен.

«Мэджик» за 7,3 секунды до конца доставили мяч Банкеро, который разобрался с Алексом Карузо, тем самым решив исход встречи.