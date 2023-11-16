Два 3-очковых Зака Лавина в концовке не спасли «Буллс» в матче с «Мэджик»

Теги Чикаго Орландо НБА Зак Лавин Паоло Банкеро Энтони Блэк Баскетбол

«Орландо» в гостях в напряженной концовке справился с «Чикаго» – 96:94.

«Мэджик» вели «+5» за 25 секунд до конца встречи после попадания Паоло Банкеро с линии. Зак Лавин исполнил точный 3-очковый, и «Буллс» сразу нарушили правила на новичке Энтони Блэке. 6-й номер драфта смазал второй бросок, Билли Донован взял тайм-аут. Лавин бросил сложный трехочковый с отклонением и вновь был точен.

«Мэджик» за 7,3 секунды до конца доставили мяч Банкеро, который разобрался с Алексом Карузо, тем самым решив исход встречи.

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