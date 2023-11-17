Более десяти команд попытаются заполучить Алекса Карузо, если он будет доступен для обмена
Защитник «Буллс» Алекс Карузо привлечет к себе большое внимание со стороны клубов НБА, если чикагская команда решит обменять 29-летнего игрока.
Об этом рассказал инсайдер Марк Стейн.
«Если «Чикаго» решит обменять Алекса Карузо, то за ним выстроится очередь из команд, количество которых будет исчисляться двузначной величиной», – заявил Стейн.
В нынешнем сезоне Карузо набирает 8,6 очка, 4,0 подбора и 2,5 передачи в среднем за игру.
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