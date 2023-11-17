Более десяти команд попытаются заполучить Алекса Карузо, если он будет доступен для обмена

Теги возможные переходы Чикаго НБА Алекс Карузо Марк Стейн Баскетбол

Защитник «Буллс» Алекс Карузо привлечет к себе большое внимание со стороны клубов НБА, если чикагская команда решит обменять 29-летнего игрока.

Об этом рассказал инсайдер Марк Стейн.

«Если «Чикаго» решит обменять Алекса Карузо, то за ним выстроится очередь из команд, количество которых будет исчисляться двузначной величиной», – заявил Стейн.

В нынешнем сезоне Карузо набирает 8,6 очка, 4,0 подбора и 2,5 передачи в среднем за игру.

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9 комментариев

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Владислав Поляков
Лысая мамба 💪🏻
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j-rich
Тот случай, когда статистика совершенно не отражает всю пользу игрока, думаю быки за него, учитывая конкуренцию, легко могут получить пик 1 раунда + молодого проспекта
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Дифиченто
За ГОАТа могли бы и все клубы зайти
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boller_73
Выбирать команду будет в прямой трансляции по национальному ТВ. Пишут команда в которую он перейдет, в этот же день подорожает на 1млрд, стоимость жилья в этом городе поднимется на 50%
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-1
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PredatorMax
Еще бы. Гоатузо - это штучный товар. В любой контендер зайдет как влитой. Но и цена за него соответствующая, даже при истекающем контракте.
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Ужратый Гусениц
Тот момент, когда за ролевиком очередь больше, чем за главными звездами )
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Сел в машину и сгорел
Ответ Дифиченто
За ГОАТа могли бы и все клубы зайти
причем в конце очереди Чикаго встанет, на столько Карузо хорош
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armageddon123456
Леха как горячие пирожки просто
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сейяр снайпер
В Даллас бы, за грина и еще пару пиков
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