Защитник «Буллс» привлечет к себе большое внимание со стороны клубов , если чикагская команда решит обменять 29-летнего игрока.

Об этом рассказал инсайдер Марк Стейн.

«Если « » решит обменять Алекса Карузо, то за ним выстроится очередь из команд, количество которых будет исчисляться двузначной величиной», – заявил Стейн.

В нынешнем сезоне Карузо набирает 8,6 очка, 4,0 подбора и 2,5 передачи в среднем за игру.