«Сакраменто» в матче с «Лейкерс» сделал 20 перехватов за игру впервые с 2001 года
«Кингз» нанесли «Лейкерс» первое домашнее поражение в сезоне-2023/24 – 110:125.
Команда из Сакраменто сегодня совершила 20 перехватов.
Как информирует пресс-служба «Сакраменто», это лишь пятый случай в истории организации. Последний раз «Кингз» совершали 20 перехватов в матче в январе 2001 года против «Хьюстона».
Последний раз команда НБА 20 раз перехватывала мяч в октябре 2021 года: «Клипперс» против «Портленда».
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