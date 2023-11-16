«Сакраменто» в матче с «Лейкерс» сделал 20 перехватов за игру впервые с 2001 года

Теги Клипперс Лейкерс Сакраменто НБА Баскетбол

«Кингз» нанесли «Лейкерс» первое домашнее поражение в сезоне-2023/24 – 110:125.

Команда из Сакраменто сегодня совершила 20 перехватов.

Как информирует пресс-служба «Сакраменто», это лишь пятый случай в истории организации. Последний раз «Кингз» совершали 20 перехватов в матче в январе 2001 года против «Хьюстона».

Последний раз команда НБА 20 раз перехватывала мяч в октябре 2021 года: «Клипперс» против «Портленда».

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1 комментарий

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Оскар Муравьёв
А рекорд НБА по перехватам за матч для команды какой
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