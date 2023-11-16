«Сакраменто» в матче с «Лейкерс» сделал 20 перехватов за игру впервые с 2001 года

«Кингз» нанесли « » первое домашнее поражение в сезоне-2023/24 – 110:125.

Команда из Сакраменто сегодня совершила 20 перехватов.

Как информирует пресс-служба « », это лишь пятый случай в истории организации. Последний раз «Кингз» совершали 20 перехватов в матче в январе 2001 года против «Хьюстона».

Последний раз команда 20 раз перехватывала мяч в октябре 2021 года: « » против «Портленда».