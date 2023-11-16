«Хорнетс»: «Майлз Бриджес имеет право вернуться в наш состав в пятницу после отбытия дисквалификации»

Теги Шарлотт НБА Майлз Бриджес Баскетбол

«Шарлотт» сделал официальное заявление по поводу возвращения форварда Майлза Бриджеса в состав.

«Майлз Бриджес имеет право вернуться в наш состав в пятницу после отбытия дисквалификации.

Нас устраивает возвращение Майлза в игру, исходя из нашего текущего понимания фактов недавних обвинений, и мы остаемся на связи с НБА, пока это дело проходит через судебный процесс», – говорится в заявлении.

Бриджес пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. Игрок не признал вину и отбывает трехлетний испытательный срок.

НБА дисквалифицировала Бриджеса на первые 10 матчей сезона-2023/24.

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3 комментария

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carmelo hot sause
Абсолютно нейтрален к Хорнетс, но соскучился по его хайлайтам и последующим крикам шарлоттовского комментатора
+1
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бернер тайлера 9ер9ена
Ответ carmelo hot sause
Абсолютно нейтрален к Хорнетс, но соскучился по его хайлайтам и последующим крикам шарлоттовского комментатора
+ у шарлотт лучший комментатор в лиге
+1
0
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Air Hornet
Очень вовремя, команда снова мучается с травмами... заодно посмотрим, как сильно результат команды зависит именно от присутствия Майлза на площадке
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