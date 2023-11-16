«Хорнетс»: «Майлз Бриджес имеет право вернуться в наш состав в пятницу после отбытия дисквалификации»

« » сделал официальное заявление по поводу возвращения форварда в состав.

«Майлз Бриджес имеет право вернуться в наш состав в пятницу после отбытия дисквалификации.

Нас устраивает возвращение Майлза в игру, исходя из нашего текущего понимания фактов недавних обвинений, и мы остаемся на связи с НБА, пока это дело проходит через судебный процесс», – говорится в заявлении.

Бриджес пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. Игрок не признал вину и отбывает трехлетний испытательный срок.

дисквалифицировала Бриджеса на первые 10 матчей сезона-2023/24.