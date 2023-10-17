«Майлз Бриджес душил свою бывшую, пока на ее шее не порвались мышцы». Журналист SB Nation рассказал, почему больше не может болеть за «Хорнетс»

Журналист SB Nation Джеймс Датор заявил, что больше не может болеть за «Хорнетс» после их решения вернуть в состав форварда .

«28 июня 2022 года Майлз Бриджес сделал выбор. Во время ссоры форвард «Хорнетс» обхватил руками горло своей бывшей и душил, пока на ее шее не порвались мышцы. Бриджес сломал ей запястье, нос, барабанную перепонку. Она получила настолько сильное сотрясение мозга, что потеряла сознание. Все это происходило на глазах у двух маленьких детей, напуганных и не понимающих, почему папа причиняет боль маме.

Когда на место происшествия прибыли полиция и скорая помощь, Бриджеса уже не было, а его дети стали свидетелями того, как их мать погрузили в машину скорой помощи и отвезли в больницу. Бриджес знал, что его арестуют, и улизнул прежде, чем это могло произойти. Полиция Лос-Анджелеса выдала ордер на его арест.

Нет необходимости добавлять к этому рассказу слова «предположительно» или «как утверждается». Это то, что произошло. На видео, опубликованном потерпевшим, видно, как маленький сын пары рассказывает о том, что он видел: папа душил маму, Бриджес выбросил ее телефон в окно, а мальчик начал бить отца и говорить ему, чтобы тот не обижал маму. Бриджесу было предъявлено обвинение в домашнем насилии и жестоком обращении с детьми. Стремясь избежать тюремного заключения, Бриджес согласился на сделку о признании вины и отказался от оспаривания», – пишет Датор.

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