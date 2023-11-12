Майлз Бриджес дебютирует в сезоне в пятницу в матче против «Бакс»

Теги Шарлотт Милуоки НБА Стив Клиффорд Майлз Бриджес Баскетбол

Главный тренер «Шарлотт» Стив Клиффорд ожидает, что форвард команды Майлз Бриджес проведет свой дебютный матч в этом сезоне в пятницу против «Милуоки».

Бриджес пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. Игрок не признал вину и отбывает трехлетний испытательный срок.

НБА дисквалифицировала Бриджеса на первые 10 матчей сезона-2023/24.

По словам Клиффорда, вернувшись в команду, Бриджес сразу получит важную роль.

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