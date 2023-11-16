«Хватит лгать, я сыт по горло». Марк Джексон заявил, что сам отказался от работы на MSG Network

Бывший игрок , ныне комментатор рассказал свою версию истории после сообщения о том, что он был уволен из MSG Network и не будет комментировать матчи «Никс».

Согласно сообщению The New York Post, президент «Никс» Леон Роуз не разрешил Джексону летать на чартерном самолете команды из-за ссоры Джексона с нынешним тренером «Никс» Дэрреном Эрманом в 2014 году.

«Ну же, хватит лгать. Рано или поздно ложь должна прекратиться.

Год за годом я сидел сложа руки, слушая ложь, которая ставила под сомнение меня как мужчину и мою честность. Подвергалось сомнению то, за что я выступаю, на чем я был воспитан. Я сидел и ничего не говорил. Я сыт по горло и расстроен тем, что вы продолжаете порочить мое имя.

Более недели назад я отказался от этой работы из-за того, что это были не идеальные условия и не идеальное время для меня.

Кто знает, что ждет нас в будущем. Говорят, что бывших «Никсов» не бывает. Во мне течет сине-оранжевая кровь. Я мечтал играть за «Никс» и комментировать матчи «Никс».

Я мечтал об этой работе. Просто не получилось. Отдаю должное репортеру. Вчера я получил четыре звонка от репортеров, которые пытались получить от меня цитату. Я не ответил, потому что не играю в эти игры. Я пустил все на самотек, думая, что никто не узнает, что произошло, но больше недели назад я отказался от этой работы», – рассказал Джексон.