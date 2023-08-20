Марк Джексон пока не определился со своим будущим: «Но следующий шаг будет моим лучшим шагом»

Бывший тренер и многолетний комментатор Марк Джексон пока не решил, как будет строить свою дальнейшую профессиональную карьеру.

«Все получится. Сейчас я в этом разбираюсь. Но следующий шаг будет моим лучшим шагом.

Рад всему, что Бог приготовил для меня», – сказал Джексон в разговоре с репортером TMZ.

Джексон и Джефф Ван Ганди ранее были уволены с целью сокращения расходов компании.

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