Марка Джексона уволили с работы в MSG, «Никс» запретили ему летать на командном самолете

Бывший главный тренер «Голден Стэйт», ныне комментатор уволен с работы в MSG Network. Кроме того, «Никс» запретили ему пользоваться чартерным самолетом команды и командным автобусом, а также останавливаться в одном отеле с командой, сообщает The New York Post.

MSG Network планировала, что Джексон в этом сезоне будет время от времени заменять комментатора Клайда Фрэйзера. Согласно источникам, руководство «Никс» во главе с президентом команды Леоном Роузом положило конец этой договоренности отчасти из-за старой ссоры Джексона с ассистентом главного тренера.

В 2014 году Дэррен Эрман, ныне ассистент главного тренера «Никс», был уволен Джексоном из тренерского штаба «Голден Стэйт». По информации ESPN, Эрман записал Джексона и игроков без их ведома. Позже Джексон назвал действия Эрмана «непростительными».