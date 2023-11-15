Марка Джексона уволили с работы в MSG, «Никс» запретили ему летать на командном самолете

Теги Нью-Йорк НБА Марк Джексон Дэррен Эрман Леон Роуз Баскетбол

Бывший главный тренер «Голден Стэйт», ныне комментатор Марк Джексон уволен с работы в MSG Network. Кроме того, «Никс» запретили ему пользоваться чартерным самолетом команды и командным автобусом, а также останавливаться в одном отеле с командой, сообщает The New York Post.

MSG Network планировала, что Джексон в этом сезоне будет время от времени заменять комментатора Клайда Фрэйзера. Согласно источникам, руководство «Никс» во главе с президентом команды Леоном Роузом положило конец этой договоренности отчасти из-за старой ссоры Джексона с ассистентом главного тренера.

В 2014 году Дэррен Эрман, ныне ассистент главного тренера «Никс», был уволен Джексоном из тренерского штаба «Голден Стэйт». По информации ESPN, Эрман записал Джексона и игроков без их ведома. Позже Джексон назвал действия Эрмана «непростительными».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий