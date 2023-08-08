Марку Джексону после увольнения с ESPN предложили комментировать трансляции на вебкам-сайте для взрослых за 1 млн долларов

Теги светская хроника НБА Марк Джексон ESPN Баскетбол

Известный игрок и тренер НБА Марк Джексон недавно был уволен с ESPN, где в последние годы работал комментатором.

Джексон вскоре после этого получил предложение от вебкам-сайта для взрослых CamSoda. Ему предлагают анализировать трансляции за 1 миллион долларов.

«Вы даже сможете использовать свою крылатую фразу «Движение взрослого человека» во время ярких моментов парных шоу, когда мужчина попадает в отверстие», – говорится в обращении CamSoda к Джексону.

Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Надо соглашаться. Такое предложение бывает раз в жизни.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лучше бы Илье Мэддисону предложили. Он ждал этого всю жизнь.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
травят Марка, зная его устои религиозные)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я прям представил.. Mama! There goes that Man!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
миллион за час или за контакт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий