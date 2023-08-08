Марку Джексону после увольнения с ESPN предложили комментировать трансляции на вебкам-сайте для взрослых за 1 млн долларов

Известный игрок и тренер НБА Марк Джексон недавно был уволен с , где в последние годы работал комментатором.

Джексон вскоре после этого получил предложение от вебкам-сайта для взрослых CamSoda. Ему предлагают анализировать трансляции за 1 миллион долларов.

«Вы даже сможете использовать свою крылатую фразу «Движение взрослого человека» во время ярких моментов парных шоу, когда мужчина попадает в отверстие», – говорится в обращении CamSoda к Джексону.

Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом