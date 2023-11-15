Энтони Дэвис о внутрисезонном турнире: «500 тысяч долларов – звучит очень заманчиво»
Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что 500 000 долларов, которые получит каждый игрок-победитель внутрисезонного турнира, являются дополнительной мотивацией для его команды.
«500 тысяч долларов – звучит очень заманчиво для нас.
Я слышал, как один из наших игроков, не буду говорить кто, сказал: «Черт возьми, когда мы победили «Финикс», мы стали на шаг ближе к 500 долларов». У меня никогда не было столько денег.
Так что это дополнительная мотивация», – сказал Дэвис.
3 комментария