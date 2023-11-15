Энтони Дэвис о внутрисезонном турнире: «500 тысяч долларов – звучит очень заманчиво»

Центровой « » заявил, что 500 000 долларов, которые получит каждый игрок-победитель внутрисезонного турнира, являются дополнительной мотивацией для его команды.

«500 тысяч долларов – звучит очень заманчиво для нас.

Я слышал, как один из наших игроков, не буду говорить кто, сказал: «Черт возьми, когда мы победили «Финикс», мы стали на шаг ближе к 500 долларов». У меня никогда не было столько денег.

Так что это дополнительная мотивация», – сказал Дэвис.