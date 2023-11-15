Энтони Дэвис о внутрисезонном турнире: «500 тысяч долларов – звучит очень заманчиво»

Теги Лейкерс НБА Энтони Дэвис Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что 500 000 долларов, которые получит каждый игрок-победитель внутрисезонного турнира, являются дополнительной мотивацией для его команды.

«500 тысяч долларов – звучит очень заманчиво для нас.

Я слышал, как один из наших игроков, не буду говорить кто, сказал: «Черт возьми, когда мы победили «Финикс», мы стали на шаг ближе к 500 долларов». У меня никогда не было столько денег.

Так что это дополнительная мотивация», – сказал Дэвис.

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3 комментария

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carmelo hot sause
... сказал Дэвис, вынимая из кармана сверток с 40 лямами долларов
+6
0
+6
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RAMIK
кто то из новичков видимо сказал.
+1
0
+1
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*MVP*
Ответ RAMIK
кто то из новичков видимо сказал.
или Краб пошутил так
0
0
0
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