Энтони Дэвис повалил на паркет Санти Альдаму, после чего едва не сцепился с Десмондом Бэйном

Теги происшествия Лейкерс Мемфис НБА Баскетбол - видео Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Тэйлор Дженкинс Десмонд Бэйн Санти Альдама Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис поучаствовал в стычках сразу с двумя игроками «Мемфиса».

В середине первой четверти Дэвис после попадания из-под кольца повалил на паркет Санти Альдаму, после чего едва не сцепился с Десмондом Бэйном. Их разнял подоспевший Д’Анджело Расселл.

Все перечисленные игроки, а также главный тренер «Гризлис» Тэйлор Дженкинс по итогам эпизода получили по техническому замечанию.

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3 комментария

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Stone Cold
С фига ли это не удаление?
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A. V.
Что ж за день сегодня такой, сплошные махачи у всех.
Останусь ка я дома на всякий случай.
+3
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Lost
Ответ Stone Cold
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Stone Cold
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Зачем?
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