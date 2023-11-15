Энтони Дэвис повалил на паркет Санти Альдаму, после чего едва не сцепился с Десмондом Бэйном
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис поучаствовал в стычках сразу с двумя игроками «Мемфиса».
В середине первой четверти Дэвис после попадания из-под кольца повалил на паркет Санти Альдаму, после чего едва не сцепился с Десмондом Бэйном. Их разнял подоспевший Д’Анджело Расселл.
Все перечисленные игроки, а также главный тренер «Гризлис» Тэйлор Дженкинс по итогам эпизода получили по техническому замечанию.
Останусь ка я дома на всякий случай.