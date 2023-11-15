Форвард « » поучаствовал в стычках сразу с двумя игроками « ».

В середине первой четверти Дэвис после попадания из-под кольца повалил на паркет , после чего едва не сцепился с . Их разнял подоспевший Д’Анджело Расселл.

Все перечисленные игроки, а также главный тренер «Гризлис» Тэйлор Дженкинс по итогам эпизода получили по техническому замечанию.