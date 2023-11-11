«Ничего страшного, в следующий раз попробуй левой рукой». Рик Адельман поощрял передачи Джейсона Уильямса из-за спины

Теги Джейсон Уильямс Сакраменто НБА Рик Адельман Баскетбол

Бывшая звезда «Сакраменто» Джейсон Уильямс рассказал, что главный тренер команды Рик Адельман поощрял его передачи из-за спины.

«Привет Рику Адельману, моему тренеру в «Сакраменто». В первом же матче он сказал мне: «Если будешь бежать в атаку и отдашь передачу из-за спины, и мяч уйдет за пределы площадки, ничего страшного, в следующий раз попробуй левой рукой», – сказал Уильямс.

Рик Адельман создал команду мечты, но на пути встали травмы, судьи и Шак. История «Сакраменто» 90-00-х

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1 комментарий

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КристапсПорзингис
Пас локтем,легендарный!жаль товарищ по команде не занес мячь в корзину (
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