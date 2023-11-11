«Ничего страшного, в следующий раз попробуй левой рукой». Рик Адельман поощрял передачи Джейсона Уильямса из-за спины

Бывшая звезда «Сакраменто» рассказал, что главный тренер команды Рик Адельман поощрял его передачи из-за спины.

«Привет Рику Адельману, моему тренеру в «Сакраменто». В первом же матче он сказал мне: «Если будешь бежать в атаку и отдашь передачу из-за спины, и мяч уйдет за пределы площадки, ничего страшного, в следующий раз попробуй левой рукой», – сказал Уильямс.

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