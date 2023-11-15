Рич Пол, Зак Лавин и Джон Уолл посетили матч Кентукки – Канзас

Теги НБА Баскетбол - видео NCAA университет Канзас университет Кентукки Джон Уолл Зак Лавин Рич Пол Баскетбол

Агент и давний друг Леброна Джеймса («Лейкерс») Рич Пол, а также звезды НБА Зак Лавин («Чикаго») и Джон Уолл посетили матч между университетами Кентукки и Канзас.

Команды встречались во вторник в рамках турнира Champions Classic  в «Юнайтед-центре» в Чикаго.

Университет Канзас одержал победу со счетом 89:84. Центровой победителей Хантер Дикинсон набрал 27 очков и сделал 21 подбор.

Примечательно, вчера стало известно, что «Чикаго» и Лавин рассматривают варианты обмена защитника. Ожидается, что «Лейкерс» попытаются заполучить двукратного участника Матча всех звезд.

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