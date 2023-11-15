Полиции не удалось найти запись ДТП с участием Келли Убре с камер видеонаблюдения

По словам полиции, записи с камер видеонаблюдения, собранные на данный момент, не содержат доказательств того, что ДТП с участием форварда «Филадельфии» Келли Убре произошло на перекрестке Центр-Сити. Согласно показаниям баскетболиста, именно там его сбил автомобиль в субботу вечером.

«В настоящее время у департамента полиции нет никаких видео- или фотодоказательств, запечатлевших эту аварию. Мы продолжаем работать в надежде найти доказательства и призываем всех, у кого есть информация, обратиться в наше подразделение по расследованию автокатастроф», – сообщил в среду представитель ведомства Эрик Грипп.

Два сотрудника предприятий, расположенных рядом с предположительным местом аварии, рассказали The Inquirer, что просмотрели примерно двухчасовую запись того вечера в своих системах наблюдения на работе и не увидели ДТП.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Убре, возможно, предоставил неточную информацию о том, где произошла авария.

Грипп подчеркнул, что полиция ни в чем не обвиняет Убре и расследование продолжается. Но отсутствие непосредственных доказательств, подтверждающих аварию на оживленной улице в центре города, вызывает вопросы по поводу информации, которую Убре предоставил полиции.

Убре подписал контракт с «Сиксерс» 26 сентября и только недавно переехал в квартиру в центре города. По словам источника, игрока трясло от полученных травм, когда он давал показания полиции.

Ох, Келли Убре сбила машина, есть серьезные травмы. А ведь он так классно вписался в «Филадельфию»