Док Риверс продолжит карьеру в качестве комментатора ESPN

Теги Док Риверс НБА Марк Джексон ESPN Дорис Берк Майк Брин Баскетбол

Известный тренер НБА Док Риверс продолжит карьеру в качестве комментатора ESPN.

Сеть также планирует перевести Дорис Берк в первую комментаторскую бригаду. При таком раскладе она станет первой женщиной, которая будет комментировать финальную серию НБА.

Риверс должен присоединиться к Берк и известному комментатору Майку Брину. Другой экс-тренер и комментатор Марк Джексон будет либо переведен во вторую бригаду, либо покинет ESPN.

Сделки по Риверсу и Берка пока не завершены, но стороны очень близки к договоренности.

61-летний Риверс после завершения сезона-22/23 был уволен из «Филадельфии».

Выведение игровых номеров из обращения – важная традиция НБА. Но иногда эта система дает сбой

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15 комментариев

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Artur Conan Doil
Надо быть весьма специфичным человеком, чтобы слушать Риверса. Голос у него крайне отталкивает.
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Ужратый Гусениц
когда в философию летсгонгинга никто уже не верит(
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Юрий Соломатин
Вот и узнаем, знает ли он больше трёх любимых слов.
+5
-2
+3
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Fungus_Amongus
Сиплый Риверс + шепелявая Берк. Пипец, как это слушать?
+3
-1
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Rjcnbr
Ответ Artur Conan Doil
Надо быть весьма специфичным человеком, чтобы слушать Риверса. Голос у него крайне отталкивает.
Надо вместе с Семшовым поставить, людям понравится
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mqh9pzrxgf
Ответ Artur Conan Doil
Надо быть весьма специфичным человеком, чтобы слушать Риверса. Голос у него крайне отталкивает.
Ну может будет норм уровень аналитики, а не эй смиты и перкинса) у Аршавина голос тоже не очень, но умные мысли слушать приятно в любом случае
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Максим Макеев
Рад за него
Нашел свое настоящее поприще
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Stephan Carrypenko
Будем наслаждаться лирическим баритоном
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Abdulla
Американская пенсия.
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Лиллард унижатель!
За пару месяцев от топ-10 тренера в истории НБА до комментатора.
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banderos
Ответ Юрий Соломатин
Вот и узнаем, знает ли он больше трёх любимых слов.
По крайней мере, про слово "защита" знали многие уважаемые специалисты, а также бывшие игроки Дока, но он сам молчал https://www.youtube.com/watch?v=vMrAunrl_wc
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Sonder
Ответ Fungus_Amongus
Сиплый Риверс + шепелявая Берк. Пипец, как это слушать?
Операция Ы на ЕСПН
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