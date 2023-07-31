Док Риверс продолжит карьеру в качестве комментатора ESPN

Известный тренер НБА Док Риверс продолжит карьеру в качестве комментатора .

Сеть также планирует перевести Дорис Берк в первую комментаторскую бригаду. При таком раскладе она станет первой женщиной, которая будет комментировать финальную серию НБА.

Риверс должен присоединиться к Берк и известному комментатору Майку Брину. Другой экс-тренер и комментатор будет либо переведен во вторую бригаду, либо покинет ESPN.

Сделки по Риверсу и Берка пока не завершены, но стороны очень близки к договоренности.

61-летний Риверс после завершения сезона-22/23 был уволен из «Филадельфии».

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