Чемпионат Франции. «Элан Шалон» – «Метрополитан», «Нанси» встретится с «Монако» и другие матчи

Теги результаты Ле-Ман Нанси чемпионат Франции Метрополитан Гравлин-Дюнкерк Элан Шалон Шоле Роанн Нантер Монако Бурк Ле-Портель Сен-Кантен Баскетбол

В субботу, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут шесть матчей.

«Элан Шалон» примет «Метрополитан», «Нанси» дома встретится с «Монако».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Бурк – Роанн
Дата проведения
4 ноября, 18.00, «Ekinox»
Онлайн матча

Элан Шалон – Метрополитан
Дата проведения
4 ноября, 20.30, «Le Colisée»
Онлайн матча

Нантер – Сен-Кантен
Дата проведения
4 ноября, 20.30, «Palais des Sports Maurice Thorez»
Онлайн матча

Гравлин-Дюнкерк – Ле-Ман
Дата проведения
4 ноября, 20.30, «Sportica»
Онлайн матча

Ле-Портель – Шоле
Дата проведения
4 ноября, 20.30, «Le Chaudron»
Онлайн матча

Нанси – Монако
Дата проведения
4 ноября, 23.00, «Palais des Sports Jean Weille»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 9-0, Бурк – 7-2, Париж – 7-2, Шоле – 6-2, Виллербан – 6-3, Нанси – 5-3, Нантер – 5-4, Сен-Кантен – 4-4, Блуа – 5-4, Лимож – 5-4, Элан Шалон – 4-5, Ле-Ман – 4-5, Страсбур – 3-5, Ле-Портель – 3-5, Дижон – 3-6, Роанн – 2-7, Метрополитан – 0-8, Гравлин-Дюнкерк – 0-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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