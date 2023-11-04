Чемпионат Франции. «Элан Шалон» – «Метрополитан», «Нанси» встретится с «Монако» и другие матчи
В субботу, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут шесть матчей.
«Элан Шалон» примет «Метрополитан», «Нанси» дома встретится с «Монако».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 ноября, 18.00, «Ekinox»
- Дата проведения
- 4 ноября, 20.30, «Le Colisée»
- Дата проведения
- 4 ноября, 20.30, «Palais des Sports Maurice Thorez»
- Дата проведения
- 4 ноября, 20.30, «Sportica»
- Дата проведения
- 4 ноября, 20.30, «Le Chaudron»
- Дата проведения
- 4 ноября, 23.00, «Palais des Sports Jean Weille»
Положение команд: Монако – 9-0, Бурк – 7-2, Париж – 7-2, Шоле – 6-2, Виллербан – 6-3, Нанси – 5-3, Нантер – 5-4, Сен-Кантен – 4-4, Блуа – 5-4, Лимож – 5-4, Элан Шалон – 4-5, Ле-Ман – 4-5, Страсбур – 3-5, Ле-Портель – 3-5, Дижон – 3-6, Роанн – 2-7, Метрополитан – 0-8, Гравлин-Дюнкерк – 0-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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