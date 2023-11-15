Шабазз Напьер не смог доиграть матч с «Фенербахче». У него подозрение на перелом носа
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Шабазз Напьер не смог доиграть матч Евролиги с «Фенербахче» (87:56).
Уже на первой минуте Напьер во время прохода пропустил неумышленный удар локтем от Марко Гудурича. Шабазз с окровавленным носом отправился в раздевалку, а затем и в больницу. У него подозрение на перелом.
Защитник сербского клуба Яго дос Сантос во второй половине встречи неудачно приземлился и подвернул голеностоп. Он также вынужден был досрочно покинуть игру.
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