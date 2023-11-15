Шабазз Напьер не смог доиграть матч с «Фенербахче». У него подозрение на перелом носа

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Црвена Звезда Адриатическая лига Шабазз Напьер Яго дос Сантос Баскетбол

Разыгрывающий «Црвены Звезды» Шабазз Напьер не смог доиграть матч Евролиги с «Фенербахче» (87:56).

Уже на первой минуте Напьер во время прохода пропустил неумышленный удар локтем от Марко Гудурича. Шабазз с окровавленным носом отправился в раздевалку, а затем и в больницу. У него подозрение на перелом.

Защитник сербского клуба Яго дос Сантос во второй половине встречи неудачно приземлился и подвернул голеностоп. Он также вынужден был досрочно покинуть игру.

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