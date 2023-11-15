Шабазз Напьер не смог доиграть матч с «Фенербахче». У него подозрение на перелом носа

Разыгрывающий « » не смог доиграть матч с « » (87:56).

Уже на первой минуте Напьер во время прохода пропустил неумышленный удар локтем от Марко Гудурича. Шабазз с окровавленным носом отправился в раздевалку, а затем и в больницу. У него подозрение на перелом.

Защитник сербского клуба Яго дос Сантос во второй половине встречи неудачно приземлился и подвернул голеностоп. Он также вынужден был досрочно покинуть игру.