«Хулиганы в масках» избили представителей «Црвены Звезды» в Хорватии. Клуб просит провести матч с «Задаром» без болельщиков

Белградская «Црвена Звезда» прибыла в субботу из Барселоны в Задар для участия в предстоящем воскресном матче Адриатической лиги против местной хорватской команды.

Как сообщает пресс-служба сербского клуба, вчера вечером члены делегации « » были избиты «хулиганами в масках».

«В субботу вечером в Задаре произошло два отдельных инцидента: на члена совета директоров нашего клуба и его друга, а также на двух членов пресс-службы, сопровождавшей делегацию «Црвены Звезды», только что прибывшую из Барселоны, было совершено необъяснимое нападение. Они были избиты многочисленными хулиганами в масках, в результате чего получили травмы», – говорится в заявлении.

В «Црвене Звезде» подчеркнули, что пострадавшие не провоцировали нападения, и к обоим инцидентам причастен один и тот же человек.

«Как клуб, мы требуем немедленной реакции соответствующих органов, в частности, хорватской полиции и служб безопасности. Мы требуем задержания нападавших. ... У нас есть информация, что оба нападения связаны с одним и тем же человеком – таксистом, перевозившим из аэропорта команду журналистов и члена нашего совета директоров», – сообщает официальный сайт команды.

В связи с этими инцидентами «Црвена Звезда» обратилась к лиге с просьбой провести воскресный матч без болельщиков.